Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ждёт в «Роме» нового защитника – тренера разочаровал Смоллинг слухи

02 Ноября 2023 • 00:20 Комментировать
Рома
...
Лечче
05.11 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить линию обороны своей команды.

Крис Смоллинг не появляется на поле с сентября из-за травмы, однако португальский наставник считает, что англичанин уже мог вернуться, если бы не отказывался играть на обезболивающих. В связи с этим, как сообщает Calciomercato, Моуринью намерен усилить центр защиты в январе. Приоритетным вариантом на рынке для «особенного» считается Эрик Дайер из «Тоттенхэма».

5 ноября «Рома» примет в родных стенах «Лечче». На данный момент римляне занимают девятую строчку в турнирной таблице с 14-ю набранными очками после десяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Крис Смоллинг Эрик Дайер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

11:14
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ЛЕЧЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
00:39 · Италия. Серия А
«Интер» намерен подписать 19-летнего игрока сборной Италии
00:20 · Италия. Серия А
Моуринью ждёт в «Роме» нового защитника – тренера разочаровал Смоллинг слухи
01 Ноября
23:16 · Италия. Серия Б
​Де Росси - возможный претендент на место Пирло в «Сампдории»
23:07 · Италия. Серия А
​«Наполи» также претендует на услуги Сантьяго Хименеса
22:09 · Италия. Серия А
Стало известно, куда может перейти Жиру в случае ухода из «Милана»
20:23 · Италия. Серия А
Стало известно будущее Влаховича в «Ювентусе» слухи
17:34 · Италия. Серия А
Сакки считает «Милан» фаворитом Серии А
16:43 · Италия. Серия А
​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера
16:17 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты»
15:50 · Италия. Серия А
Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом»
15:23 · Италия. Серия А
Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо
11:43 · Россия. Премьер-лига
Журналист: Российские футболисты неинтересны командам Серии А 1
01:13 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Меньян мог сыграть и лучше в эпизодах с голами «Наполи»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Леау слухи
00:27 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Технически ван Бастен был столь же хорош, как Зико»
Все новости
Рекомендуем