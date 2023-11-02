Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить линию обороны своей команды.

Крис Смоллинг не появляется на поле с сентября из-за травмы, однако португальский наставник считает, что англичанин уже мог вернуться, если бы не отказывался играть на обезболивающих. В связи с этим, как сообщает Calciomercato, Моуринью намерен усилить центр защиты в январе. Приоритетным вариантом на рынке для «особенного» считается Эрик Дайер из «Тоттенхэма».

5 ноября «Рома» примет в родных стенах «Лечче». На данный момент римляне занимают девятую строчку в турнирной таблице с 14-ю набранными очками после десяти туров.