​«Наполи» также претендует на услуги Сантьяго Хименеса

Мы уже сообщали о том, что удачливым форвардом нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименсом интересуется «Барселона», но не только она. «Наполи» также находится в поиске потенциальной замены для Виктора Осимхена, который может покинуть клуб.

И владелец клуба Аурелио де Лаурентис рассматривает возможность приобретения Хименеса. Но не только он на радаре клуба - как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, проторенной дорожкой из «Лилля», стабильно поставляющего кадры в итальянский чемпионат, может пройти нынешний лидер атак французского клуба Жонатан Дэвид.