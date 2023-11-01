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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» также претендует на услуги Сантьяго Хименеса

01 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что удачливым форвардом нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименсом интересуется «Барселона», но не только она. «Наполи» также находится в поиске потенциальной замены для Виктора Осимхена, который может покинуть клуб.

И владелец клуба Аурелио де Лаурентис рассматривает возможность приобретения Хименеса. Но не только он на радаре клуба - как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, проторенной дорожкой из «Лилля», стабильно поставляющего кадры в итальянский чемпионат, может пройти нынешний лидер атак французского клуба Жонатан Дэвид.


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Наполи Виктор Осимхен Джонатан Дэвид Сантьяго Хименес ещё теги
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