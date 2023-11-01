Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно будущее Влаховича в «Ювентусе» слухи

01 Ноября 2023 • 20:23 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
05.11 22:45

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в ближайшее время может продлить трудовой договор с клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский коллектив намерен сохранить своего голеадора в составе. По сведениям источника, до конца текущей недели стороны встретятся и обсудят детали будущего соглашения. Отмечается, что контракт Влаховича будет переподписан до лета 2027 года.

Источник добавил, что сербский нападающий станет ключевым футболистом в системе главного тренера Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел восемь матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович

Новости по матчу

15:50
Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом»
23:31
Балотелли назвал фаворита Серии А
22:46
Данило получил новую травму на тренировке «Ювентуса» 1
03:07
Локателли: «Хочу как можно скорее продлить контракт с «Ювентусом»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Ноября
23:16 · Италия. Серия Б
​Де Росси - возможный претендент на место Пирло в «Сампдории»
23:07 · Италия. Серия А
​«Наполи» также претендует на услуги Сантьяго Хименеса
22:09 · Италия. Серия А
Стало известно, куда может перейти Жиру в случае ухода из «Милана»
20:23 · Италия. Серия А
Стало известно будущее Влаховича в «Ювентусе» слухи
17:34 · Италия. Серия А
Сакки считает «Милан» фаворитом Серии А
16:43 · Италия. Серия А
​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера
16:17 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты»
15:50 · Италия. Серия А
Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом»
15:23 · Италия. Серия А
Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо
11:43 · Россия. Премьер-лига
Журналист: Российские футболисты неинтересны командам Серии А 1
01:13 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Меньян мог сыграть и лучше в эпизодах с голами «Наполи»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Леау слухи
00:27 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Технически ван Бастен был столь же хорош, как Зико»
31 Октября
23:31 · Италия. Серия А
Балотелли назвал фаворита Серии А
22:46 · Италия. Серия А
Данило получил новую травму на тренировке «Ювентуса» 1
Все новости
Рекомендуем