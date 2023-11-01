Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в ближайшее время может продлить трудовой договор с клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский коллектив намерен сохранить своего голеадора в составе. По сведениям источника, до конца текущей недели стороны встретятся и обсудят детали будущего соглашения. Отмечается, что контракт Влаховича будет переподписан до лета 2027 года.

Источник добавил, что сербский нападающий станет ключевым футболистом в системе главного тренера Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел восемь матчей в чемпионате Италии, забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.