Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки считает «Милан» фаворитом Серии А

01 Ноября 2023 • 17:34 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что «Милан» остается реальным претендентом на чемпионский титул, несмотря на поражения от «Интера» и «Ювентуса» - своих прямых конкурентов. По его словам, календарь сыграет на руку «Милану»:

- Многие прогнозируют борьбу между «Интером» и «Ювентусом», но, на мой взгляд, тот «Милан», который выступил в Неаполе, также в полной мере претендует на борьбу. Все три команд близки в турнирной таблице. Я снова увидел должную реакцию со стороны «Милана», и это означает, что даже поражения от конкурентов не сбивают «Милан» с пути. А «Интеру» и «Ювентусу» еще предстоя самые сложные матчи, в том числе и друг с другом, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Арриго Сакки ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
17:34 · Италия. Серия А
Сакки считает «Милан» фаворитом Серии А
16:43 · Италия. Серия А
​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера
16:17 · Италия. Серия А
Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты»
15:50 · Италия. Серия А
Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом»
15:23 · Италия. Серия А
Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо
11:43 · Россия. Премьер-лига
Журналист: Российские футболисты неинтересны командам Серии А 1
01:13 · Италия. Серия А
​Маркеджани: «Меньян мог сыграть и лучше в эпизодах с голами «Наполи»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Назван главный претендент на Леау слухи
00:27 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Технически ван Бастен был столь же хорош, как Зико»
31 Октября
23:31 · Италия. Серия А
Балотелли назвал фаворита Серии А
22:46 · Италия. Серия А
Данило получил новую травму на тренировке «Ювентуса» 1
21:46 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на португальского защитника
19:23 · Италия. Серия А
Адани: «Цикл Пиоли в «Милане» закончился»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев – о карьере сына Дениса в «Венеции»: «Пока тяжеловато всё»
17:42 · Италия. Серия А
Де Лаурентис пообещал игрокам «Наполи» вознаграждение за победу в перерыве матча с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем