Сакки считает «Милан» фаворитом Серии А

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает, что «Милан» остается реальным претендентом на чемпионский титул, несмотря на поражения от «Интера» и «Ювентуса» - своих прямых конкурентов. По его словам, календарь сыграет на руку «Милану»:

- Многие прогнозируют борьбу между «Интером» и «Ювентусом», но, на мой взгляд, тот «Милан», который выступил в Неаполе, также в полной мере претендует на борьбу. Все три команд близки в турнирной таблице. Я снова увидел должную реакцию со стороны «Милана», и это означает, что даже поражения от конкурентов не сбивают «Милан» с пути. А «Интеру» и «Ювентусу» еще предстоя самые сложные матчи, в том числе и друг с другом, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.