​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера

Перешедший в турецкий «Галатасарай» Танги Ндомбеле уже успел поругаться с руководством клуба и сейчас отстранен от выступлений. Успев сыграть семь матчей, из которых лишь один в стартовом составе, сейчас Ндомбеле на неопределенное время присел в запас.

Причина - ссора с наставником Оканом Бюрюком после матча Лиги чемпионов с «Баварией». Игрок вернулся в отель, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, и заказал себе сочный, аппетитный, калорийный гамбургер.

При этом ранее наставник уже ругал Ндомбеле за излишний вес, и сейчас ему также стало известно о гамбургере, причем случайно - и от увещеваний наставник команды перешел к делам.