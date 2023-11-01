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Чемпионат Италии. Серия А

​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера

01 Ноября 2023 • 16:43 Комментировать

Перешедший в турецкий «Галатасарай» Танги Ндомбеле уже успел поругаться с руководством клуба и сейчас отстранен от выступлений. Успев сыграть семь матчей, из которых лишь один в стартовом составе, сейчас Ндомбеле на неопределенное время присел в запас.

Причина - ссора с наставником Оканом Бюрюком после матча Лиги чемпионов с «Баварией». Игрок вернулся в отель, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, и заказал себе сочный, аппетитный, калорийный гамбургер.

При этом ранее наставник уже ругал Ндомбеле за излишний вес, и сейчас ему также стало известно о гамбургере, причем случайно - и от увещеваний наставник команды перешел к делам.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Танги Ндомбеле
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