Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что российскому футболисту стоит покинуть итальянский клуб, так как там он получает слишком мало игровой практики.

Специалист также отметил, что если в Европе не найдётся клуба, способного гарантировать 28-летнему Миранчуку игровое время, ему стоит вернуться в РПЛ.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдёт Лёше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» четыре игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.