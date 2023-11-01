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Чемпионат Италии. Серия А

Первый тренер Миранчука: «Алексею нужно уходить из «Аталанты»

01 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
04.11 20:00

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, считает, что российскому футболисту стоит покинуть итальянский клуб, так как там он получает слишком мало игровой практики.

Специалист также отметил, что если в Европе не найдётся клуба, способного гарантировать 28-летнему Миранчуку игровое время, ему стоит вернуться в РПЛ.

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдёт Лёше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время», — цитирует Воронкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» четыре игры, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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