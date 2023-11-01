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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли близок к продлению контракта с «Ювентусом»

01 Ноября 2023 • 15:50 Комментировать
Фиорентина
...
Ювентус
05.11 22:45

«Ювентус» намерен продлить контракт с полузащитником Мануэлем Локателли. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшие недели итальянский клуб проведёт переговоры с 25-летним футболистом о продлении действующего соглашения, срок действия которого истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Локателли заинтересован английский «Вест Хэм», готовый заплатить за игрока сборной Италии 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Ювентус» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Локателли в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мануэль Локателли

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