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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо

01 Ноября 2023 • 15:23 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
04.11 20:00

Новости из лазарета миланского «Интера», где находятся Марко Арнаутович и Хуан Куадрадо. Возвращение австрийского нападающего сербского происхождения ожидается ровно через неделю, в матче Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Но, возможно, это состоится и чуть позже, в матче с «Фрозиноне» в рамках чемпионата Италии.

Что до Куадрадо, который также перешел в «Интер» прошлым летом, то его возвращение возможно уже в конце этой недели, в матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата против «Аталанты». Он состоится уже в субботу. Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович Хуан Куадрадо ещё теги

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