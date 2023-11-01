Стало известно, когда могут вернуться в строй Арнаутович и Куадрадо

Новости из лазарета миланского «Интера», где находятся Марко Арнаутович и Хуан Куадрадо. Возвращение австрийского нападающего сербского происхождения ожидается ровно через неделю, в матче Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Но, возможно, это состоится и чуть позже, в матче с «Фрозиноне» в рамках чемпионата Италии.

Что до Куадрадо, который также перешел в «Интер» прошлым летом, то его возвращение возможно уже в конце этой недели, в матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата против «Аталанты». Он состоится уже в субботу. Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А.