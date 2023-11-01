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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Меньян мог сыграть и лучше в эпизодах с голами «Наполи»

01 Ноября 2023 • 01:13 Комментировать

В центральном матче десятого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи», проигрывая «Милану» после первого тайма со счетом 0:2, сумел выровнять ситуацию и сравнял счет.

Бывший голкипер «Лацио» и итальянской сборной Лука Маркеджани считает, что в этом есть и вина Майка Меньяна - по его словам, французский голкипер мог сыграть лучше в эпизодах с пропущенными голами:

- Меньян мог сыграть и лучше в эпизодах с голами. Особенно когда ему забили со штрафного, он неправильно расположил «стенку» и сам неправильно расположился в воротах, - цитирует слова Луки Маркеджани pianetamilan.it.


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