​Костакурта: «Технически ван Бастен был столь же хорош, как Зико»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта, успевший поиграть в свое время с Марко ван Бастеном, рассказал, почему считает того одним из лучших нападающих в истории футбола.

- Он взял три «Золотых мяча» на одной живой лодыжке. Это показывает, насколько он велик. Физически он был зверем, технически был столь же одарен, как и Зико. Было очень трудно предсказать, что он сделает на поле, он всегда четко знал, куда прилетит мяч, вот его лучшие качества, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Марко Ван Бастен выступал за итальянский «Милан» с 1987 по 1995 год.