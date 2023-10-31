Данило получил новую травму на тренировке «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Данило выбыл из строя из-за повреждения.

Капитан «бьянконери» травмировался во время в середине месяца, находясь в расположении сборной Аргентины, из-за чего пропустил два недавних поединка «Ювентуса» против «Милана» и «Вероны». По данным Calciomercato, рулевой туринцев Массимилиано Аллегри рассчитывал вернуть Данило в состав в предстоящей встрече с «Фиорентиной», однако 32-летний футболист вновь травмировался на тренировке. Судя по всему, «Ювентусу» придётся обходиться без центрбека в двух ближайших играх.

В активе Данило один забитый мяч в восьми матчах нынешней кампании.