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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на португальского защитника

31 Октября 2023 • 21:46 Комментировать
Аталанта
...
Интер Милан
04.11 20:00

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало может пополнить ряды миланского «Интера».

Текущий контракт 23-летнего футболиста истекает по окончании сезона, чем намерено воспользоваться руководство «нерадзурри». Согласно сведениям Calciomercato, гранд Серии А уже продвинулся в переговорах с окружением португальца. Стороны достигли предварительной устной договорённости. Вероятно, уже в январе центрбек поставить подпись под соглашением, которое вступит в силу с июля.

Тьягу Джало не провёл ни одного матча за «Лилль» в нынешней кампании из-за травмы крестообразных связок. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 16 млн евро.

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