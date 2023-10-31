«Интер» нацелился на португальского защитника

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало может пополнить ряды миланского «Интера».

Текущий контракт 23-летнего футболиста истекает по окончании сезона, чем намерено воспользоваться руководство «нерадзурри». Согласно сведениям Calciomercato, гранд Серии А уже продвинулся в переговорах с окружением португальца. Стороны достигли предварительной устной договорённости. Вероятно, уже в январе центрбек поставить подпись под соглашением, которое вступит в силу с июля.

Тьягу Джало не провёл ни одного матча за «Лилль» в нынешней кампании из-за травмы крестообразных связок. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 16 млн евро.