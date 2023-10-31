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Чемпионат Италии. Серия А

Адани: «Цикл Пиоли в «Милане» закончился»

31 Октября 2023 • 19:23 Комментировать
Наполи
2:2
Милан

Бывший футболист итальянской сборной Даниэле Адани прокомментировал сложности «Милана», который сыграл 2:2 в Неаполе, но это было признано неудачей. Адани считает, что «Милан» подошел к окончанию цикла при нынешнем тренере Стефано Пиоли. Цикл продлился четыре года - Пиоли возглавил «Милан» девятого октября 2019 года.

- Нельзя винить Пиоли. Он сделал этот «Милан», четыре года делал его. Но сейчас, считаю, цикл закончился. Еще пара поражений - и его будут увольнять. Общественное мнение повернулось против него. я знаю, что говорят болельщики, сем из десяти считают, что его надо уволить. Фанаты клуба так и не полюбили его, а ведь Пиоли - лучший тренер Серии А, - цитирует слова Адани pianetamilan.it.

 


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Милан Стефано Пиоли Даниэле Адани ещё теги

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