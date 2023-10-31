Де Лаурентис пообещал игрокам «Наполи» вознаграждение за победу в перерыве матча с «Миланом»

В матче десятого тура итальянского чемпионата «Наполи» оказался в сложном положении у себя дома после первого тайма - команда Руди Гарсии уступала «Милану» со счетом 0:2. Как сообщает SportMediaset, в перерыве матча в раздевалку команды зашел президент клуба Аурелио де Лаурентис, который пообещал должное финансовое вознаграждение за победу в таких обстоятельствах.

И перелом наступил, хотя «Наполи» и не победил - но спас очко. И, скорее всего, президент клуба нашел способ отблагодарить игроков и за такой результат - за спасенное лицо.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Салернитаной».