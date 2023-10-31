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Экс-игрок «Наполи» оценил перспективы Хвичи взять «Золотой мяч» эксклюзив

31 Октября 2023 • 17:31 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
04.11 17:00

Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил прошедшую церемонию вручения «Золотого мяча» для «адзурри». Отметим, что сразу три игрока «Наполи» попали в тридцатку лучших игроков мира.

«Прежде всего, я очень рад, что сразу три игрока, игравших за «Наполи» попали в номинацию. Я бы добавил еще ди Лоренцо, он провел выдающийся сезон. Да, я помню, что говорил о том, что Хвича может быть номинантом на «Золотой мяч» очень давно, рад, что он проделал такой путь», - говорит Горетти нашему корреспонденту.

И да, эксперт действительно более года назад допустил в разговоре с нами, что Хвича может быть номинантом на «Золотой мяч».

«Это будет очень сложной задачей, но все зависит только от него. Не думаю, что многие могли бы поверить, что Модрич когда-нибудь выиграет «Золотой мяч», - добавил Горетти про будущий возможный «Золотой мяч» Кварацхелии.

Обладателем «Золотого мяча» в 2023 году в восьмой раз в карьере стал Лионель Месси. Второе место - у Эрлинга Холанна, третий - Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Джованни Ди Лоренцо Роберто Горетти ещё теги

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