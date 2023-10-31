«Милан» предложил работу Ибрагимовичу

Экс-нападающий сборной Швеции и «Милана» Златан Ибрагимович, ранее объявивший о завершении игровой карьеры, может попробовать себя в качестве футбольного тренера.

По информации журналистов Corriere dello Sport, владелец «россонери» Джерри Кардинале сделал соответствующее предложение скандинаву. Ибрагимович взял время на раздумья.

Напомним, что Златан выступал за миланский клуб с 2010 по 2012 и 2020 по 2023 годы. В прошлом сезоне бомбардир принял участие всего в четырех поединках итальянского чемпионата, в которых отметился одним голом с 11-метровой отметки.