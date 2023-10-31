Лаутаро Мартинес: «Если бы не Роналду, Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей»

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался касательно противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду в споре за «Золотой мяч».

«Лео пришлось разделить эпоху с Роналду. Если бы не Криштиану, Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», - передает слова форварда ESPN.

В понедельник, 30 октября, Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». На счету Роналду пять подобных наград.

Лионель стал чемпионом мира в конце 2022 года вместе с национальной командой Аргентины. В финальном поединке «альбиселесте» одержали победу над Францией в серии послематчевых пенальти.