Известен срок нового контракта Фаджоли с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» в ближайшем будущем планирует подписать новый трудовой договор с хавбеком Николо Фаджоли, которого отстранили от футбола на семь месяцев за ставки.

Как информирует посредством соцсетей журналист Фабрицио Романо, «старая синьора» предложит Фаджоли долгосрочный контракт до 2028 года. Действующий трудовой договор между сторонами истекает летом 2026 года.

Николо перешел в туринский гранд из «Кремонезе» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Фаджоли провел шесть поединков. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.