«Ювентус» повысит зарплату Фаджоли, которого отстранили за ставки

Боссы туринского «Ювентуса» собираются провести переговоры с полузащитником Николо Фаджоли касательно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, «старая синьора» таким образом решила поддержать хавбека, которого дисквалифицировали за ставки на семь месяцев. Согласно условиям нового соглашения, оклад Фаджоли будет увеличен.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел шесть матчей в Серии А и отдал голевую передачу. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.