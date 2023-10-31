Булыкин — о шансах Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»: «Есть ребята посильнее»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в будущем стать обладателем «Золотого мяча».

«У него большое будущее в футболе, но сложно сказать, насчёт его перспектив на победу. Есть ребята посильнее. Тот же Холанн, Мбаппе и Беллингем. Но кто знает, всё возможно в футболе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний Кварацхелия, ранее выступавший за «Рубин» и «Локомотив», был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Италии. В текущем сезоне на счету грузинского футболиста три гола и пять результативных передач в 12 матчах за «Наполи».