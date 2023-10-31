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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин — о шансах Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»: «Есть ребята посильнее»

31 Октября 2023 • 10:36 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
04.11 17:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в будущем стать обладателем «Золотого мяча».

«У него большое будущее в футболе, но сложно сказать, насчёт его перспектив на победу. Есть ребята посильнее. Тот же Холанн, Мбаппе и Беллингем. Но кто знает, всё возможно в футболе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний Кварацхелия, ранее выступавший за «Рубин» и «Локомотив», был признан лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Италии. В текущем сезоне на счету грузинского футболиста три гола и пять результативных передач в 12 матчах за «Наполи».

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Дмитрий Булыкин Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

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