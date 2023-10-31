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Чемпионат Италии. Серия А

​Кассано: «Леау мне симпатичен, моя критика объективна»

31 Октября 2023 • 03:20 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано вновь критикует Рафаэла Леау - вернее, объясняет журналистам, почему постоянно критикует того. По словам Кассано, он старается говорить максимально объективно:

- Я не вижу его большого вклада. Это не нападки, ведь Леау мне симпатичен. Но он ничего не делает. Как Марсьяль. У него была хорошая стабильная серия, когда команда взяла Скудетто, но больше я не видел от него стабильных выступлений. Не припомню, чтобы он решил два матча подряд. Он считает себя чемпионом, но я вижу мало смысла в его игре, мало мысли. Просто хорошо бегает, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.


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