​Кассано вступился за Пиоли

Антонио Кассано редко когда вступается за кого-либо, но он готов защищать наставника «Милана» Стефано Пиоли - по его словам, все успехи «Милана» в последние годы стали заслугами наставника.

- Все это заслуги Пиоли. Я нахожу странным такое давление на него. Это сумасшествие. Он выиграл Скудетто и вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Он построил команду за несколько лет, многие игроки выросли в люди при нем, - цитирует слова Кассано pianetailan.it.

Напомним, что Пиоли тренирует итальянский клуб с октября 2019 года. В следующем своем матче чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Удинезе».