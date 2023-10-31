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Чемпионат Италии. Серия А

​Ветеран «Интера»: «Не думал, что Маркус Тюрам так быстро адаптируется»

31 Октября 2023 • 00:51 Комментировать
Интер Милан
1:0
Рома

Бывший чемпион мира в составе итальянской сборной, выступавший за миланский «Интер» Алессандро Альтобелли приятно удивлен скоростью адаптации Маркуса Тюрама, который перебрался в клуб минувшим летом. Тюрам забил решающий гол в минувшем матче «Интера» против итальянской «Ромы», отличившись за десять минут до конца игры.

- Честно говоря, я не думал, что Маркус станет таким важным игроком так быстро. Раньше в команде его работой занимался Лаутаро Мартинес, двигавшийся для остальных, но сейчас уже остальные двигаются для него. И Тюрам отлично делает это, - цитирует слова Тюрама pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам

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