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Чемпионат Италии. Серия А

Гол с пенальти на 90-й минуте позволил «Лацио» обыграть «Фиорентину»

31 Октября 2023 • 00:45 Комментировать
Лацио
1:0
Фиорентина

«Лацио» с «Фиорентиной» в драматичной борьбе закрыли очередной тур Серии А. Лукас Бельтран на скорости ворвался в штрафную, оставил позади защитника и обыграл вратаря, после чего пробил по пустым воротам, но гол отменили - игра рукой. Вскоре его удар головой после корнера пришелся в штангу. В целом в более-менее равной борьбе все решил пенальти на 90-й минуте, его реализовал Чиро Иммобиле.

Победа 1:0 позволила «Лацио» выйти на седьмое место, его соперник расположился на одну строчку выше.

Протокол игры  
Лацио1:0Фиорентина
(1:0) Иммобиле Чиро90'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль  31'ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамГендузи Маттео 67' (Весино Матиас ( 67') Ровелла Николо  45' 63' (Катальди Данило ( 63') Альберто Луис 67' (Камада Даити ( 67') Андерсон ФелипеКастельянос Валентин 78' (Иммобиле Чиро ( 78') Дзакканьи Маттиа  67' 77' (Педро Родригес ( 77')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаИсаксен ГуставХюсай ЭльсейдПеллегрини ЛукаХила МариоСепе Луиджи
Терраччиано ПьетроПаризи ФабьяноМартинес Лукас IIМиленкович НиколаБираги Кристиано 79' (Раньери Лука ( 79') Мело Артур 71' (Лопес Максим ( 71') Дункан Альфред  40' 46' (Мандрагора Роландо ( 46') Иконе Жонатан  45'Бонавентура Джакомо  55' 62' (Барак Антонин ( 62') Гонсалес НиколасБельтран Лукас 62' (Нзола М'Бала ( 62')
Запасные: Мина ЙерриИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКуаме КристианКристенсен ОливерСоттиль РикардоПьероцци НикколоБрекало Йосип
30 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фиорентина

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