Гол с пенальти на 90-й минуте позволил «Лацио» обыграть «Фиорентину»

«Лацио» с «Фиорентиной» в драматичной борьбе закрыли очередной тур Серии А. Лукас Бельтран на скорости ворвался в штрафную, оставил позади защитника и обыграл вратаря, после чего пробил по пустым воротам, но гол отменили - игра рукой. Вскоре его удар головой после корнера пришелся в штангу. В целом в более-менее равной борьбе все решил пенальти на 90-й минуте, его реализовал Чиро Иммобиле.
Победа 1:0 позволила «Лацио» выйти на седьмое место, его соперник расположился на одну строчку выше.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро90'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль• 31'Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Гендузи Маттео67' (Весино Матиас (67') •Ровелла Николо 45'63' (Катальди Данило (63') •Альберто Луис67' (Камада Даити (67') •Андерсон Фелипе•Кастельянос Валентин78' (Иммобиле Чиро (78') •Дзакканьи Маттиа 67'77' (Педро Родригес (77')
Терраччиано Пьетро•Паризи Фабьяно•Мартинес Лукас II•Миленкович Никола•Бираги Кристиано79' (Раньери Лука (79') •Мело Артур71' (Лопес Максим (71') •Дункан Альфред 40'46' (Мандрагора Роландо (46') •Иконе Жонатан• 45'Бонавентура Джакомо 55'62' (Барак Антонин (62') •Гонсалес Николас•Бельтран Лукас62' (Нзола М'Бала (62')
30 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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