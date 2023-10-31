Гол с пенальти на 90-й минуте позволил «Лацио» обыграть «Фиорентину»

«Лацио» с «Фиорентиной» в драматичной борьбе закрыли очередной тур Серии А. Лукас Бельтран на скорости ворвался в штрафную, оставил позади защитника и обыграл вратаря, после чего пробил по пустым воротам, но гол отменили - игра рукой. Вскоре его удар головой после корнера пришелся в штангу. В целом в более-менее равной борьбе все решил пенальти на 90-й минуте, его реализовал Чиро Иммобиле.

Победа 1:0 позволила «Лацио» выйти на седьмое место, его соперник расположился на одну строчку выше.