Джокович назвал сербских игроков, которые могут бороться за «Золотой мяч»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от посещения церемонии вручения «Золотого мяча».

Многократный победитель турниров «Большого шлема» рассказал, что является большим поклонником футбола — самого популярного вида спорта.

«Какой серб выиграет «Золотой мяч»? Ахаха, не знаю, но было бы здорово, чтобы это произошло. У нас сейчас отличное поколение. Александар Митрович, который является лучшим бомбардиром в истории сборной, а также Тадич, который долгое время был капитаном «Аякса» и сборной Сербии, и Сергей Милинкович-Савич — у нас есть отличные игроки», - заявил Джокович журналистам.