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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука устроила разгром «Эмполи»

30 Октября 2023 • 22:22 Комментировать
Эмполи
0:3
Аталанта

10-й тур Серии А завершился матчем «Эмполи» - «Аталанта». Аутсайдеры не смогли сегодня удивить и начали пропускать голы с пятой минуты. Джанлука Скамакка получил пас, находясь спиной к воротам, и пяткой забил мяч. Вскоре он мог оформлять дубль, но со средней дистанции попал в штангу. Штурм ворот «Эмполи», голкипер дважды здорово выручил на ленточке, а Скамакка отыграл под удар набежавшему Тёну Копмейнерсу - 0:2. Сразу после перерыва Скамакка убрал оппонента и поразил ближний угол, это уже разгром. Вскоре неугомонный Скамакка из-за штрафной стрельнул в перекладину.

Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных, а его команда с 19 очками ворвалась в четверку. Соперник также делит четвертое место, но с конца.

Протокол игры  
Эмполи0:3Аталанта
  5'Скамакка Джанлука (0:1)
  29'Копмейнерс Тëн (0:2)
  51'Скамакка Джанлука (0:3)
Бериша ЭтритЭбюэхи ТайроннВалюкевич Себастьян 63' (Гьяси Эммануэль ( 63'  69') Луперто СебастьяноКакаче Либерато  35'Марин Рэзван 82' (Бастони Симоне ( 82') Грасси АльбертоМале Юссеф  33' 74' (Фаццини Якопо ( 74'  85') Камбьяги Николо 63' (Исмайли Ардиан ( 63') Капуто ФранческоКанчельери Маттео 75' (Мальдини Даниэль ( 75')
Запасные: Берешиньски БартошШпенди СтивенКоваленко ВикторРаноккья ФилиппоКаприле ЭлияПеризан СамуэлеГуарино Габриэль
Муссо ХуанСкальвини Джорджио 46' (Толой Рафаэл ( 46') Джимсити БератКолашинац СеадХатебур ХансРуджери Маттео 86' (Баккер Митчел ( 86') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс Тëн 66' (Пашалич Марио ( 66') Лукман Адемола 76' (Муриэль Луис ( 76') Скамакка Джанлука 65' (Де Кетеларе Шарль ( 65')
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариРосси ФранческоДжованни Бонфанти
30 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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