«Аталанта» без Миранчука устроила разгром «Эмполи»

10-й тур Серии А завершился матчем «Эмполи» - «Аталанта». Аутсайдеры не смогли сегодня удивить и начали пропускать голы с пятой минуты. Джанлука Скамакка получил пас, находясь спиной к воротам, и пяткой забил мяч. Вскоре он мог оформлять дубль, но со средней дистанции попал в штангу. Штурм ворот «Эмполи», голкипер дважды здорово выручил на ленточке, а Скамакка отыграл под удар набежавшему Тёну Копмейнерсу - 0:2. Сразу после перерыва Скамакка убрал оппонента и поразил ближний угол, это уже разгром. Вскоре неугомонный Скамакка из-за штрафной стрельнул в перекладину.
Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных, а его команда с 19 очками ворвалась в четверку. Соперник также делит четвертое место, но с конца.
Протокол игры
|5'Скамакка Джанлука (0:1)
|29'Копмейнерс Тëн (0:2)
|51'Скамакка Джанлука (0:3)
Бериша Этрит•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян63' (Гьяси Эммануэль (63') • 69'Луперто Себастьяно•Какаче Либерато• 35'Марин Рэзван82' (Бастони Симоне (82') •Грасси Альберто•Мале Юссеф 33'74' (Фаццини Якопо (74') • 85'Камбьяги Николо63' (Исмайли Ардиан (63') •Капуто Франческо•Канчельери Маттео75' (Мальдини Даниэль (75')
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио46' (Толой Рафаэл (46') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хатебур Ханс•Руджери Маттео86' (Баккер Митчел (86') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн66' (Пашалич Марио (66') •Лукман Адемола76' (Муриэль Луис (76') •Скамакка Джанлука65' (Де Кетеларе Шарль (65')
30 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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