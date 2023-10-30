«Аталанта» без Миранчука устроила разгром «Эмполи»

10-й тур Серии А завершился матчем «Эмполи» - «Аталанта». Аутсайдеры не смогли сегодня удивить и начали пропускать голы с пятой минуты. Джанлука Скамакка получил пас, находясь спиной к воротам, и пяткой забил мяч. Вскоре он мог оформлять дубль, но со средней дистанции попал в штангу. Штурм ворот «Эмполи», голкипер дважды здорово выручил на ленточке, а Скамакка отыграл под удар набежавшему Тёну Копмейнерсу - 0:2. Сразу после перерыва Скамакка убрал оппонента и поразил ближний угол, это уже разгром. Вскоре неугомонный Скамакка из-за штрафной стрельнул в перекладину.

Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных, а его команда с 19 очками ворвалась в четверку. Соперник также делит четвертое место, но с конца.