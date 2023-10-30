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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч»

30 Октября 2023 • 22:07 Комментировать

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» в этом году.

«Лео Месси заслуживает получить «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать, что он сделал… Нет слов», - заявил Хвича в разговоре с ESPN.

Напомним, что сам бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» впервые был в номинантах на получение награды, но по итогам голосования занял 17-е место.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен сегодня, 30 октября, в Париже в театре «Шатле». 

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