Хвича: «Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» в этом году.

«Лео Месси заслуживает получить «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать, что он сделал… Нет слов», - заявил Хвича в разговоре с ESPN.

Напомним, что сам бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» впервые был в номинантах на получение награды, но по итогам голосования занял 17-е место.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен сегодня, 30 октября, в Париже в театре «Шатле».