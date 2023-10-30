Бывший игрок миланского «Интера» и молодёжной сборной Франции Стефан Дальма специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы «нерадзурри» вновь стать чемпионом Италии в этом сезоне.

«Я думаю, что в этом сезоне «Интер» может выиграть Серию А. Посмотрев вчерашний матч против «Ромы» я ещё больше убедился в этом. Мне нравится, как играет команда в обороне и в атаке. Когда «Интер» подписал Маркуса Тюрама, у многих были большие сомнения, но они просто не знали его, не знали, на что он способен. Я же сразу говорил, что он станет большим игроком, можете проверить. Он здорово вписался в игру, показывает яркие отрезки, но думаю, что может еще вырасти, его потенциал даже выше той игры, которую он сейчас показывает», - говорит Дальма нашему корреспонденту.

«Интер» после 10 туров Серии А идёт на первом месте первенства с 25 баллами. Отрыв от «Ювентуса» со второго места – два балла, третий – «Милан».