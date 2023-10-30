«Эмполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эмполи - Аталанта
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Протокол игры
Бериша Этрит•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато•Марин Рэзван•Грасси Альберто•Мале Юссеф•Канчельери Маттео•Капуто Франческо•Камбьяги Николо
Муссо Хуан•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Колашинац Сеад•Хатебур Ханс•Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Лукман Адемола•Скамакка Джанлука
30 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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