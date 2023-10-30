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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Октября 2023 • 19:56 Комментировать
Эмполи
...
Аталанта
1 5.30 X 4.20 2 1.65
Через 0 ч. 3 мин.

В рамках 10-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эмполи0:0Аталанта
Бериша ЭтритЭбюэхи ТайроннВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноКакаче ЛибератоМарин РэзванГрасси АльбертоМале ЮссефКанчельери МаттеоКапуто ФранческоКамбьяги Николо
Запасные: Бастони СимонеИсмайли АрдианБерешиньски БартошШпенди СтивенФаццини ЯкопоКоваленко ВикторРаноккья ФилиппоМальдини ДаниэльКаприле ЭлияПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
Муссо ХуанДжимсити БератСкальвини ДжорджиоКолашинац СеадХатебур ХансРуджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнЛукман АдемолаСкамакка Джанлука
Запасные: Миранчук АлексейТолой РафаэлЦортеа НадирБаккер МитчелКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариПашалич МариоМуриэль ЛуисРосси ФранческоДжованни БонфантиДе Кетеларе Шарль
30 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Аталанта

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Футбол онлайн
30.10.23 в 20:30
Эмполи Эмполи
Аталанта Аталанта
5.00 4.20 1.67
Видео
30.10.23 в 22:45
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
2.30 3.55 3.20
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Сегодня, 30 Октября
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