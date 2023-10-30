​Директор Серии А упрекнул Моуринью за жалобу на календарь

Генеральный директор Серии А Луиджи де Серво высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист ранее пожаловался на расписание – его команда играла против «Интера» в воскресенье после матча Лиги Европы в четверг.

«Я уважаю Моуринью за то, что он делает для футбола и для «Ромы», но его слова о расписании кажутся оправданием. «Барселона» играла в Лиге чемпионов, а потом проводила «эль класико» в субботу в 4 часа вечера. Большие матчи нужно проводить в часы пик», - сказал де Серво, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В воскресенье «Рома» проиграла в гостях у «Интера» с минимальным счётом 0:1.