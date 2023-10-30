Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Директор Серии А упрекнул Моуринью за жалобу на календарь

30 Октября 2023 • 18:58 Комментировать
Интер Милан
1:0
Рома

Генеральный директор Серии А Луиджи де Серво высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист ранее пожаловался на расписание – его команда играла против «Интера» в воскресенье после матча Лиги Европы в четверг.

«Я уважаю Моуринью за то, что он делает для футбола и для «Ромы», но его слова о расписании кажутся оправданием. «Барселона» играла в Лиге чемпионов, а потом проводила «эль класико» в субботу в 4 часа вечера. Большие матчи нужно проводить в часы пик», - сказал де Серво, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В воскресенье «Рома» проиграла в гостях у «Интера» с минимальным счётом 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Луиджи де Серво ещё теги

Новости по матчу

23:41
Маркус Тюрам: «Я очень доволен, что выступаю тут» 7
23:32
​Симоне Индзаги: «Заслужили победу ещё по первому тайму»
21:58
«Интер» в непростом матче обыграл «Рому» и сохранил лидерство в Серии А
21:57
Моуринью приехал обороняться, но не выстоял: «Интер» в концовке сломил «Рому», вернув себе лидерство 2
19:30
«Интер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:15
​«Интер» и «Рома» объявили составы на очный матч
12:50
PARI: «Интер» обыграет «Рому» в десятом туре Серии A
02:33
Интер - Рома: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:11
«Ньюкасл» проявляет интерес к звезде «Интера»
23:57
Интер – Рома: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 29 октября 2023
22:35
Павар: «На одном таланте далеко не уедешь, если ты не Месси»
22:08
Павар: «Чувствую себя фанатом «Интера»
21:20
Моратти: «Лукаку справится с «тёплым» приёмом болельщиков «Интера»
09:42
«Рома» может выкупить Лукаку у «Челси» в конце сезона за 40 миллионов евро
21:05
​Президент «Интера»: «2023 год подтвердил наш рост»
15:17
​Моуринью – об удалении: «Я видел, как другие тренеры вели себя хуже, но со мной всегда одна и та же история»
15:16
Моуринью: «Лукаку из «Интера» в «Рому» – это драма, а Чалханоглу из «Милана» в «Интер» – чудо?» 1
15:11
Моуринью: «У «Интера» много хороших футболистов, а у нас – нет»
18:29
Индзаги заявил, что Лаутаро Мартинес заслужил «Золотой мяч»
01:11
Четыре топ-клуба претендуют на Бастони
17:47
Мхитарян хочет остаться в «Интере»
16:05
Моуринью: «Лукаку больше не тот ребёнок, которым я его знал в «Челси»
14:54
​Возвращение Куадрадо ожидается к матчу с «Ромой»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.10.23 в 20:30
Эмполи Эмполи
Аталанта Аталанта
5.00 4.20 1.67
Видео
30.10.23 в 22:45
Лацио Лацио
Фиорентина Фиорентина
2.30 3.55 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Октября
19:56 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:58 · Италия. Серия А
​Директор Серии А упрекнул Моуринью за жалобу на календарь
14:56 · Италия. Серия А
​Мужчина погиб, пытаясь попасть на матч «Наполи» - «Милан» без билета
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
10:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит новый контракт для форварда
10:29 · Италия. Серия А
Пименов оценил шансы «Наполи» защитить чемпионство в Серии А 1
09:51 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Лацио» - «Фиорентина»
09:45 · Италия. Серия А
«Милан» принял решение по Жиру 1
09:33 · Италия. Серия А
Политано — о матче с «Миланом»: «Мы разочарованы, могли набрать три очка»
09:15 · Италия. Серия А
Пиоли — о матче с «Наполи»: «Когда ведёшь со счётом 2:0, надо побеждать»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал клубы РПЛ, которые могут подписать Алексея Миранчука 1
01:21 · Италия. Серия А
​Жиру: «Я зол, мы должны были выигрывать»
00:46 · Италия. Серия А
«Милан» не удержал перевес в два мяча в матче с «Наполи» 1
00:32 · Италия. Серия А
​Распадори забил первый прямой гол со штрафного в нынешнем сезоне Серии А
29 Октября
23:50 · Италия. Серия А
​Аллегри провёл 100-й «сухой» домашний матч у руля «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем