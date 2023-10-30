​Мужчина погиб, пытаясь попасть на матч «Наполи» - «Милан» без билета

В воскресенье вечером в итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Милан». Около двух часов ночи около гостевого сектора был обнаружен труп 42-летнего мужчины. По данным полицейских, два человека пытались проникнуть на стадион в Неаполе без билетов через некий тоннель. Друг погибшего в какой-то момент отказался от этой затеи, рассмотрев опасность. 42-летний же болельщик в итоге упал на землю с высоты в 20 метров и скончался. О трагедии рассказывает Corriere dello Sport.

Матч чемпионата Италии между «Наполи» и «Миланом» завершился вничью со счётом 2:2. Команда Стефано Пиоли вела с разницей в два гола, но упустила преимущество.