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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» может вместо Мбаппе купить нападающего за 120 млн евро слухи

30 Октября 2023 • 13:32 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» все еще находится в поиске нового центрфорварда после ухода Карима Бензема. Как сообщает Todofichajes, «королевский» клуб планирует провести переговоры по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, если сорвется переход Килиана Мбаппе.

24-летний француз является приоритетной целью «сливочных» на следующее лето. В случае срыва сделки основным вариантом для мадридского гранда станет Осимхен, который не договорился с «Наполи» о новом контракте.

Трансферный ценник нигерийца составляет 120 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Виктор стал лучшим голеадором Серии А.

Осимхен раскрыл прозвище Хвичи в «Наполи»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Килиан Мбаппе Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1)
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topcat22
30 Октября 2023 в 13:40
Надо брать другого Виктора. Бонифасе, который за Байер рвёт и мечет. Выйдет в несколько раз дешевле.
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