Мадридский «Реал» все еще находится в поиске нового центрфорварда после ухода Карима Бензема. Как сообщает Todofichajes, «королевский» клуб планирует провести переговоры по нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, если сорвется переход Килиана Мбаппе.

24-летний француз является приоритетной целью «сливочных» на следующее лето. В случае срыва сделки основным вариантом для мадридского гранда станет Осимхен, который не договорился с «Наполи» о новом контракте.

Трансферный ценник нигерийца составляет 120 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне Виктор стал лучшим голеадором Серии А.

Осимхен раскрыл прозвище Хвичи в «Наполи»