«Ювентус» готовит новый контракт для форварда

20-летний форвард Матиас Суле, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может пролонгировать сотрудничество со «старой синьорой». Об этом информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, руководство туринского гранда собирается предложить футболисту новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Матиас выступает на правах аренды за «Фрозиноне». Нападающий принял участие в восьми поединках чемпионата Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.