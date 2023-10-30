Пименов оценил шансы «Наполи» защитить чемпионство в Серии А

Экс-игрок московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Руслан Пименов поделился мнением о шансах «Наполи» защитить чемпионский титул в Серии А.

«Тяжело подтвердить статус чемпиона. Не знаю, хватит ли «Наполи» на весь сезон. Я думаю, что в этом сезоне будет новый чемпион в Италии», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем поединке чемпионата Италии неаполитанский клуб встречался с «Миланом». Матч завершился вничью со счетом 2:2. После этой встречи «Наполи» имеет в своем активе 18 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Серии А.