Мостовой дал прогноз на матч «Лацио» - «Фиорентина»

Бывший игрок «Сельты» и «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о поединке чемпионата Италии между римским «Лацио» и «Фиорентиной».

«Команды чередуют матчи в чемпионате и в еврокубках. И при этом «Фиорентина» добивается больших успехов. «Лацио» же не так силен. Я отдам предпочтение гостям. Они не проиграют», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч состоится на стадионе в Риме сегодня, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.