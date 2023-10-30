«Милан» принял решение по Жиру

37-летний нападающий Оливье Жиру может заключить новое трудовое соглашение с «Миланом», об этом рапортует журналист Николо Скира посредством своих социальных сетей.

«Россонери» планируют пролонгировать сотрудничество с игроком на один год. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

При этом у Оливье есть другие варианты продолжения карьеры. Его хотят видеть во Франции, МЛС и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне опытный бомбардир принял участие в 12 поединках за миланский коллектив. Нападающий записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.