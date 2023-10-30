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Чемпионат Италии. Серия А

Политано — о матче с «Миланом»: «Мы разочарованы, могли набрать три очка»

30 Октября 2023 • 09:33 Комментировать
Наполи
2:2
Милан

Нападающий «Наполи» Маттео Политано поделился мнением о матче 10-го тура Серии А против «Милана» (2:2).

Итальянский футболист, записавший на свой счёт один из мячей неаполитанской команды, отметил, что в первом тайме «Наполи» сыграл неудачно, однако во второй половине встречи сумел правильно отреагировать на сложившуюся ситуацию и выровнять положение.  

«Мы немного разочарованы, потому что могли набрать три очка. «Наполи», который вы видели в первом тайме, — это не настоящий «Наполи», и нам нужно продолжать с того места, где мы остановились во втором тайме», — цитирует Политано официальный сайт итальянского клуба.

В 10 турах Серии А «Наполи», являющийся действующим победителем турнира, набрал 18 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Интера» неаполитанцы отстают на семь баллов.  

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