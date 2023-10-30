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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру: «Я зол, мы должны были выигрывать»

30 Октября 2023 • 01:21 Комментировать
Наполи
2:2
Милан

В десятом туре итальянского чемпионата «Милан» отправился в Неаполь и после первого тайма вел  счете благодаря двум мячам Оливье Жиру. Однако во второй половине встречи «Наполи» отыгрался, и потому французский нападающий очень расстроен - он считает, что «Милан» потерял два очка.

- Я очень расстроен, все было в наших руках. В первом тайме мы вообще могли забить четыре мяча. Понятно было, что перерыв поможет им, но все равно, мы были обязаны взять три очка. Когда борешься за титул, нельзя так уступать очки, - сокрушается Жиру, слова которого цитирует pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру

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