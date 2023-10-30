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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не удержал перевес в два мяча в матче с «Наполи»

30 Октября 2023 • 00:46 Комментировать
Наполи
2:2
Милан

В центральном матче дня в Италии «Наполи» принимал «Милан». В середине первого тайма Кристиан Пулишич с правого угла штрафной доставил мяч к линии вратарской, откуда Оливье Жиру головой переправил его в левую часть ворот. Матео Политано в ответ замыкал прострел на дальнюю штангу и попал в сетку с внешней стороны. Вскоре очередной навес к линии вратарской стал результативным, снова Жиры выиграл воздух и пробил в цель - 0:2. 

После перерыва Матео Политано прошел оппонента и с угла штрафной направил мяч под перекладину - гол. Вскоре стандарт для хозяев у радиуса штрафной, Джакомо Распадори пробил в правый (вратарский) угол и сравнял счет.

Ничья 2:2, «Милан» на третьем месте с отставанием в три очка от лидера, «Наполи» идет следом, проигрывая «россонери» четыре балла.

Протокол игры  
Наполи2:2Милан
  22'Жиру Оливье (0:1)
  31'Жиру Оливье (0:2)
(1:2) Политано Маттео50'  
(2:2) Распадори Джакомо63'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  65'Ррахмани Амир 46' (Оливера Матиас ( 46') Натан  53'  89'Руй Мариу 46' (Симеоне Джованни ( 46') Элмас Эльиф 46' (Эстигор Лео ( 46') Лоботка СтаниславЗелиньски Пётр 77' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 77') Политано Маттео 83' (Дзаноли Алессандро ( 83'  86') Распадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДемме ДиегоКаюсте ЙенсД'Авино Луиджи
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю Пьер 19' (Пеллегрино Марко ( 19'Флоренци Алессандро 87') Томори ФикайоЭрнандес ТеоМуса Юнус  78'Крунич РадеРейндерс Тиджани  55'Пулишич Кристиан 46' (Ромеро Лука ( 46'  62') Жиру Оливье 81' (Окафор Ноа ( 81') Леау Рафаэл 81' (Йович Лука ( 81')
Запасные: Побега ТоммазоАдли ЯсинМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
29 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи

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