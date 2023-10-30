«Милан» не удержал перевес в два мяча в матче с «Наполи»

В центральном матче дня в Италии «Наполи» принимал «Милан». В середине первого тайма Кристиан Пулишич с правого угла штрафной доставил мяч к линии вратарской, откуда Оливье Жиру головой переправил его в левую часть ворот. Матео Политано в ответ замыкал прострел на дальнюю штангу и попал в сетку с внешней стороны. Вскоре очередной навес к линии вратарской стал результативным, снова Жиры выиграл воздух и пробил в цель - 0:2.

После перерыва Матео Политано прошел оппонента и с угла штрафной направил мяч под перекладину - гол. Вскоре стандарт для хозяев у радиуса штрафной, Джакомо Распадори пробил в правый (вратарский) угол и сравнял счет.

Ничья 2:2, «Милан» на третьем месте с отставанием в три очка от лидера, «Наполи» идет следом, проигрывая «россонери» четыре балла.