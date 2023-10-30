​Распадори забил первый прямой гол со штрафного в нынешнем сезоне Серии А

Первый прямой гол со штрафного в итальянском чемпионате состоялся лишь в десятом туре, его забил Джакомо Распадори в игре «Милана» против «Наполи». В середине второй половины встречи «Наполи» получил право на штрафной удар и нападающий итальянской сборной по футболу вогнал мяч в угол ворот Майка Меньяна.

Удивительно, но до этого матча в Серии А в нынешнем сезоне со штрафного еще не забивали. Последним, кто сделал это, был Антонио Кандрева из «Салернитаны» 27 мая.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.