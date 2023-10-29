​Аллегри провёл 100-й «сухой» домашний матч у руля «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» в своем привычном стиле, с минимальным преимуществом, добыл победу в очередном, десятом туре итальянского чемпионата Серии А. Дружина Массимилиано Аллегри переиграла «Верону», сумев не пропустить ни одного гола за матч.

Как оказалось, для наставника «Ювентуса» это был сотый домашний матч, в котором его команда выступила «на ноль» - за все время нахождения у руля туринцев, в том числе и в первый его, гораздо более успешный, отрезок. По этому показателю прагматик Аллегри уступает лишь одному тренеру в истории клуба - Джованни Трапаттони. У того 150 подобных матчей.