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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри провёл 100-й «сухой» домашний матч у руля «Ювентуса»

29 Октября 2023 • 23:50 Комментировать
Ювентус
1:0
Верона

Туринский «Ювентус» в своем привычном стиле, с минимальным преимуществом, добыл победу в очередном, десятом туре итальянского чемпионата Серии А. Дружина Массимилиано Аллегри переиграла «Верону», сумев не пропустить ни одного гола за матч.

Как оказалось, для наставника «Ювентуса» это был сотый домашний матч, в котором его команда выступила «на ноль» - за все время нахождения у руля туринцев, в том числе и в первый его, гораздо более успешный, отрезок. По этому показателю прагматик Аллегри уступает лишь одному тренеру в истории клуба - Джованни Трапаттони. У того 150 подобных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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