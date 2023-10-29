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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам: «Я очень доволен, что выступаю тут»

29 Октября 2023 • 23:41 Комментировать
Интер Милан
1:0
Рома

Новобранец миланского «Интера» Маркус Тюрам принес своей команде победу в очередном важном матче против топ-клуба - «Интер», в прошлом сезоне постоянно проигрывавший сильным клубам, на этот раз обыграл «Рому». Тюрам прокомментировал события игры и подтвердил, что в «Интере» чувствует себя как дома.

- Я пришел сюда работать, помогать парням. Для меня важнее всего, что команда побеждает. Когда я вижу командные победы, то меня переполняет радость. Забить тут, на «Сан-Сиро», очень приятно. Все матчи на этом стадионе - особенные. Я счастлив защищать цвета «Интера», - цитирует слова Маркуса Тюрама fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам

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