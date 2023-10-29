​Симоне Индзаги: «Заслужили победу ещё по первому тайму»

В десятом туре чемпионата Италии миланский «Интер» подтвердил свои чемпионские амбиции, оставив не у дел очередной итальянский топ-клуб - «Рому». Единственный мяч игры забил на 81-й минуте Маркус Тюрам. Наставник клуба Симоне Индзаги считает, что его подопечные должны были решать матч в свою пользу еще раньше.

- Мы с самого начала игры контролировали ее, можно было выйти вперед еще в первом тайме. Хотелось бы все матчи проводить так. Мы работаем над этим. И Тюраму тоже стоит продолжать в том же духе. Он очень внимателен к мелочам, на поле и вне поля, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.