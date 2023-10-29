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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» в непростом матче обыграл «Рому» и сохранил лидерство в Серии А

29 Октября 2023 • 21:58 Комментировать
Интер Милан
1:0
Рома
окончен

«Интер» большую часть мучался в матче против «Ромы», которая грамотно оборонялась. Однако в самом конце матчам миланцы своего добились благодаря точному удару Маркуса Тюрама.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Рома
(1:0) Тюрам Маркус81'  
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  33' 46' (Дармиан Маттео ( 46') Ачерби ФранческоБастони Алессандро  64'Дюмфрис Дензел 85' (Де Врей Стефан ( 85') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан  56' 75' (Фраттези Давиде ( 75') Мхитарян Генрих 75' (Аслани Кристьян ( 75') Димарко Федерико 83' (Аугусто Карлос ( 83') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссек Янн-АурельСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  13'Льоренте ДиегоН'Дика Эван  47'Кристенсен РасмусКристанте Бриан  68'Паредес Леандро  51' 89' (Азмун Сердар ( 89') Бове Эдоардо 84' (Ауа Уссем ( 84') Залевски Никола 75' (Челик Мехмет ( 75') Эль-Шаарави Стефан 84' (Белотти Андреа ( 84') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп РикПагано РиккардоКерубини ЛуиджиПизилли НикколоСвилар МилеД'Алессио ФранческоКошта Жоау
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В десятом туре «Интер» принимал «Рому». На этот матч был дисквалифицирован наставник гостей Жозе Моуринью, для которого «Сан-Сиро» некогда был родным стадионом. Если португальца болельщики «Интера» любят, то вот форварда гостей Ромелу Лукаку ждал совсем не радушный приём после того, как летом он чуть не оказался в «Ювентусе». Со спортивной точки зрения «нерадзурри» были фаворитами. Перед туром «Интер» возглавлял таблицу Серии А, в то время как «Рома» была седьмой.

Игра началась на хороших скоростях, при этом «Интер» сразу завладел территориальным преимуществом. Хозяева могли быстро открывать счёт - после скидки от Мартинеса из-за пределов штрафной пальнул Чалханоглу, но гостей спасла перекладина. Затем Дюмфрис на фланге трижды обыграл соперника и навесил на дальнюю штангу, откуда по воротам бил Тюрам, но получилось не очень акцентировано, и Руй Патрисиу футбольный снаряд забрал.

К середине тайма преимущество миланцев было подавляющим: хозяева успели нанести 8 ударов и владели мячом 63% времени. «Нерадзурри» продолжали атаковать, хотя их попытки угрожать воротам римлянам были уже чуть менее опасными. Правда, у гостей и вовсе не получалось тревожить Зоммера. До перерыва столичная команда так ни разу и не пробила по воротам соперника. У миланцев в свою очередь при 11 попытках лишь удалось попасть в створ. В итоге к перерыву на табло горели нули.

В начале второго тайма после навеса Чалханоглу со штрафного Ачерби сбросил на линию вратарской, откуда Тюрам головой пробил чуть выше. Миланцы продолжали владеть инициативой, но всё также толком не угрожали воротам соперника. Римляне же продолжали действовать вторым номером. Правда, после перерыва столичная команда к часу игры успела совершить попытку пробить воротам, но в створ попасть не удалось.

Лишь в середине второго тайма Зоммер наконец-то вступил в игру. Залевски навесил слева, а Кристанте пробил головой, после чего швейцарскому вратарю пришлось вытягивать в струнку, чтобы спасти свои ворота. В ответ Чалханоглу бил после скидки от Мартинеса, но после рикошета мяч вновь прошёл мимо цели.

И всё же за десять минут до конца матча «Интер» сумел реализовать своё игровое преимущество. Димарко прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую, где Тюрам, выскочив из-за спин защитников, с близкого расстояния расстрелял ворота. Вскоре Карлос Аугусто мог удвоить преимущество, но его удар метров с восемнадцати пришёлся в перекладину.

В итоге миланцы победили и сохранили первую строчку в таблице Серии А. В следующем туре через неделю «Интер» отправиться в гости к «Аталанте». «Рома» же дома примет «Лечче».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан

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