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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью приехал обороняться, но не выстоял: «Интер» в концовке сломил «Рому», вернув себе лидерство

29 Октября 2023 • 21:57 Комментировать (1)
Интер Милан
1:0
Рома

«Интер» и «Рома» встретились в рамках чемпионата Италии по футболу. Матч десятого тура Серии А состоялся 29 октября на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Интер Милан1:0Рома
(1:0) Тюрам Маркус81'  
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  33' 46' (Дармиан Маттео ( 46') Ачерби ФранческоБастони Алессандро  64'Дюмфрис Дензел 85' (Де Врей Стефан ( 85') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан  56' 75' (Фраттези Давиде ( 75') Мхитарян Генрих 75' (Аслани Кристьян ( 75') Димарко Федерико 83' (Аугусто Карлос ( 83') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссек Янн-АурельСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАгум ЛюсьенКлассен Дэви
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  13'Льоренте ДиегоН'Дика Эван  47'Кристенсен РасмусКристанте Бриан  68'Паредес Леандро  51' 89' (Азмун Сердар ( 89') Бове Эдоардо 84' (Ауа Уссем ( 84') Залевски Никола 75' (Челик Мехмет ( 75') Эль-Шаарави Стефан 84' (Белотти Андреа ( 84') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп РикПагано РиккардоКерубини ЛуиджиПизилли НикколоСвилар МилеД'Алессио ФранческоКошта Жоау
29 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Жозе Моуринью и Ромелу Лукаку – две знаковые для «Интера» фигуры сыграли против «Интера» в Милане. Афиша и градус матча угадывался ещё до его старта, принципиальности добавилось процентов на 200. А ещё и в хорошей форме подошли команды к очному матчу: «Рома» выиграла пять матчей подряд, а у «Интера» одна ничья и четыре победы за это же время. Зато «волков» накрыли кадровые проблемы: Абрахам, Дибала, Пеллегрини, Саншеш, Спинаццола и Смоллинг не могли помочь гостям.

Звонко начали матч хозяева поля. У штрафной площади устроили круговерть Лаутаро, Бастони и Чалханоглу. В итоге метров с пятнадцати зарядил в угол Хакан, попавший в перекладину. Пытался ударом через себя добавить Тюрам, но только нарушил француз правила в борьбе с Залевски. Далее уже Думфрис на правом фланге обыграл всё того же Залевски и подал в штрафную, где мяч прилетел к Тюраму. Француз метров с пяти пробил, но Руй Патрисиу распластался и ногой отвёл угрозу.

Давление «Интера» продолжилось. Бастони сделал пас на Мхитаряна, тот выполнил роскошную передачу в штрафную на Димарко. Защитник сходу пробил метров с девяти, но в дальний угол не попал. Солидным преимуществом владели миланцы, римляне просто отбивались, однако делали это довольно успешно. Удалось чуть засушить игру, выстояв в первом тайме. У самих «волков» был ровно ноль ударов в сторону ворот.

Время шло, «Рома» всё не спешила стирать этот ноль, но и «Интеру» позволяла всё меньше. Чалханоглу со стандарта подал в штрафную площадь, от Ачерби мяч прилетел к Тюраму, а француз головой пробил метров с семи – не попал в створ. «Волки» продолжили играть от глухой обороны, а Симоне Индзаги продолжил активно скакать на бровке. С каждой минутой тренер «Интера» всё больше убеждался, что сопернику удалось игру засушить.

Катилось уже дело к унылой нулевой ничьей, но последняя десятиминутка стала удачной для «Интера». Гол получился довольно простеньким: Димарко на левом фланге получил мяч и прострелил вдоль ворот, Тюрам опередил Льоренте и метров с четырёх в касание пробил под перекладину – 1:0. Карлос Аугусто мог сделать преимущество хозяев ещё более солидным, но после резкого смещения с фланга пробил в перекладину.

Оборонительный футбол Жозе Моуринью всё-таки не выстоял. «Интер» же побеждает и двигает «Ювентус» с первой строчки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан

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Комментарии (1)
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InterSan
29 Октября 2023 в 22:05
Forza Inter. Против автобуса - сыграли неплохо.
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