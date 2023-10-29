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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил стартовый состав на игру с «Наполи»

29 Октября 2023 • 21:55 Комментировать
Наполи
0:0
Милан
1 2.25 X 3.45 2 3.40
1-й тайм

В центральном матче десятого тура итальянского чемпионата «Милан» сыграет в гостях с действующим чемпионом страны - «Наполи». Накануне этой игры, которая начнется примерно через час, наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил стартовый состав свой команды. Пиоли традиционно использует схему 4-3-3, а в ворота вернулся отбывший дисквалификацию Майк Меньян.

«Милан»: Меньян, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Калабрия, Рейндерс, Рунич, Муса, Пулишич, Леау, Жиру.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Миланом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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Милан Наполи

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