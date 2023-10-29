Вьери: «Нападение - самая проблемная линия «Милана»

Бывший нападающий итальянского «Милана» Кристиан Вьери считает нападение главной проблемой «Милана». Он обратил внимание на то, что команда не забила ни одного гола в Лиге чемпионов, проведя там уже три матча. Да и в чемпионате «Милан» забил лишь шестнадцать голов - это лишь на мяч больше, чем у «Фрозиноне»:

- «Милан» не забивает, от Жиру впереди мало толку, если мяч не попадает в штрафную площадь. Леау пытается бегать вперед, надо не бегать, а забивать, если другие забивают, то и ты должен, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.

Сегодня вечером «Милан» сыграет с «Наполи» в рамках чемпионата Италии.