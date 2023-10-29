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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» и «Рома» объявили составы на очный матч

29 Октября 2023 • 19:15 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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Через 0 ч. 18 мин.

В одном из самых интересных матчей воскресенья в чемпионате Италии «Интер» будет принимать «Рому».

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких игроков: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Патрисиу, Н’Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Бове, Кристенсен, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч «Интер» - «Рома» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан

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Рома Рома
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