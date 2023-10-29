​«Интер» и «Рома» объявили составы на очный матч

В одном из самых интересных матчей воскресенья в чемпионате Италии «Интер» будет принимать «Рому».

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких игроков: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Патрисиу, Н’Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Бове, Кристенсен, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави.

Матч «Интер» - «Рома» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.