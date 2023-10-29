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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» не сумела дожать «Удинезе»

29 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Монца
1:1
Удинезе
окончен

В воскресенье «Монца» играла против «Удинезе», который из-за ничейной серии не может выбраться из зоны вылета. Команды редко били по воротам, но голы были. В середине первого тайма Андреа Колпани эффектно стрельнул с лета и открыл счет. На экваторе второй половины уже Лоренцо Лукка отличился - 1:1.

«Монца» делит девятое место, противник - 17-е.

Протокол игры  
Монца1:1Удинезе
(1:0) Колпани Андреа27'  
  67'Лукка Лоренцо (1:1)
Ди Грегорио МикелеКальдирола ЛукаМари Пабло  34' 60' (Мота Дани ( 60') Карбони АндреаЧиурриа Патрик 86' (Карбони Валентин ( 86') Кирьякопулос ГеоргиосПессина Маттео  90'Гальярдини РобертоКолпани Андреа 80' (Биринделли Самуэле ( 80') Виньято Самуэле 60' (Бондо Варрен ( 60') Коломбо Лоренцо 80' (Марич Мирко ( 80')
Запасные: Читтадини ДжорджоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроКарбони ФранкоПерейра Педру IIМачин ХосеБетелла ДавидеЛаманна ЭугениоГори СтефаноДонати Джулио
Сильвестри МаркоКабаселе КристианБийол ЯкаПерес НеуэнЭбоселе Фести 55' (Лукка Лоренцо ( 55') Самарджич Лазар 55' (Феррейра Жоау ( 55'  87') Уолас СоузаПайеро Мартин 62' (Ловрич Санди ( 62') Земура Джордан 62' (Камара Ассан ( 62') Перейра РобертоСаксесс Исаак
Запасные: Товен ФлорьянКамара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельПаделли Даниэле  45'Кина ДомингушТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеАке Марли
29 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Монца

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