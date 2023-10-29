«Монца» не сумела дожать «Удинезе»

В воскресенье «Монца» играла против «Удинезе», который из-за ничейной серии не может выбраться из зоны вылета. Команды редко били по воротам, но голы были. В середине первого тайма Андреа Колпани эффектно стрельнул с лета и открыл счет. На экваторе второй половины уже Лоренцо Лукка отличился - 1:1.

«Монца» делит девятое место, противник - 17-е.