«Монца» не сумела дожать «Удинезе»

В воскресенье «Монца» играла против «Удинезе», который из-за ничейной серии не может выбраться из зоны вылета. Команды редко били по воротам, но голы были. В середине первого тайма Андреа Колпани эффектно стрельнул с лета и открыл счет. На экваторе второй половины уже Лоренцо Лукка отличился - 1:1.
«Монца» делит девятое место, противник - 17-е.
Протокол игры
|(1:0) Колпани Андреа27'
|67'Лукка Лоренцо (1:1)
Ди Грегорио Микеле•Кальдирола Лука•Мари Пабло 34'60' (Мота Дани (60') •Карбони Андреа•Чиурриа Патрик86' (Карбони Валентин (86') •Кирьякопулос Георгиос•Пессина Маттео• 90'Гальярдини Роберто•Колпани Андреа80' (Биринделли Самуэле (80') •Виньято Самуэле60' (Бондо Варрен (60') •Коломбо Лоренцо80' (Марич Мирко (80')
Сильвестри Марко•Кабаселе Кристиан•Бийол Яка•Перес Неуэн•Эбоселе Фести55' (Лукка Лоренцо (55') •Самарджич Лазар55' (Феррейра Жоау (55') • 87'Уолас Соуза•Пайеро Мартин62' (Ловрич Санди (62') •Земура Джордан62' (Камара Ассан (62') •Перейра Роберто•Саксесс Исаак
29 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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