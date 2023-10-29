​«Кальяри» вошёл в историю – таких камбэков в Серии А ещё не было

В воскресенье «Кальяри» осчастливил своих фанатов. Команда проигрывала дома «Фрозиноне» со счётом 0:3, но смогла выиграть матч, забив на 72-й, 76-й, 90+4-й и 90+6-й минутах.

Как сообщает Opta, «Кальяри» стал первой в истории командой, которой удалось выиграть матч Серии А, в котором она уступала с разницей в три гола к 70-й минуте. То есть таких камбэков в истории Серии А раньше не было.

Стоит сказать, что эта победа стала для «Кальяри» первой в текущем чемпионате Италии. Набрав три очка, команда поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице, обойдя «Салернитану».