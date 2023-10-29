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Чемпионат Италии. Серия А

​«Кальяри» вошёл в историю – таких камбэков в Серии А ещё не было

29 Октября 2023 • 17:21 Комментировать
Кальяри
4:3
Фрозиноне

В воскресенье «Кальяри» осчастливил своих фанатов. Команда проигрывала дома «Фрозиноне» со счётом 0:3, но смогла выиграть матч, забив на 72-й, 76-й, 90+4-й и 90+6-й минутах.

Как сообщает Opta, «Кальяри» стал первой в истории командой, которой удалось выиграть матч Серии А, в котором она уступала с разницей в три гола к 70-й минуте. То есть таких камбэков в истории Серии А раньше не было.

Стоит сказать, что эта победа стала для «Кальяри» первой в текущем чемпионате Италии. Набрав три очка, команда поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице, обойдя «Салернитану».

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри

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«Кальяри» выиграл первый матч в сезоне, хотя уступал «Фрозиноне» со счётом 0:3
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